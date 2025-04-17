الخليج اليوم .. ولي العهد الكويتي: ملتزمون بدعم الحوار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد التزام بلاده بدعم الحوار البناء، وترسيخ أطر الشراكات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الكويت"كونا.

وذكرت الوكالة، أن ولي العهد الكويتي أكد حرص مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى على أهمية مواصلة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، جاء ذلك في أثناء استقباله بقصر بيان وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا.

واستضافت الكويت الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج مع دول آسيا الوسطى، إذ يستعرض الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين التكتلين، إضافة إلى مناقشة خطة العمل المشتركة لتطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتواصل الثقافي والسياحي.