الخليج اليوم .. العملية مستمرة.. 20 غارة أميركية على مواقع حوثية بصنعاء

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استمراراً للعملية العسكرية التي بدأت قبل شهر تقريباً، شنّت المقاتلات الأميركية مزيداً من الغارات على مواقع الحوثيين في اليمن.

غارات وتحليق طيران

فقد أفادت مصادر "العربية/الحدث"، الأربعاء، بأن قصفاً أميركياً طال مواقع للحوثي في صنعاء، ما أسفر عن انفجارات عنيفة سُمع صداها في أرجاء العاصمة.

كما أوضحت أن القصف الأميركي استهدف معسكر الحفاء بجبل نقم شرقي صنعاء، مع تحليق مكثف للطيران.

وأكدت أن 5 غارات أميركية طالت مواقع للحوثي في منطقة النهدين وسط العاصة، وغارة أخرى استهدفت شبكة اتصالات حوثية بمديرية مناخة غرباً.

أيضاً طال القصف الأميركي مواقع في منطقة طخية في صعدة، مع تحليق مكثف للطيران فوق محافظة إب.

مشاهد خاصة للعربية تظهر القصف الأميركي لمعسكر الحفاء في صنعاء

أتت هذه الغارات بعد 24 ساعة فقط من شن الطيران الأميركي أعنف قصف، الثلاثاء، على مواقع للحوثيين طالت عددا من معسكرات التدريب، ومنصات إطلاق صواريخ، ومقرّات خبراء في مناطق مختلفة.

ونشر الجيش الأميركي حينها تغريدة كشف فيها عن صور جديدة للإعداد للغارات على مواقع الحوثيين باليمن.

ضربات جوية كثيفة

يذكر أنه منذ 15 مارس (آذار) الماضي، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية.

ضربات دقيقة لتعزيزات الحوثيين العسكرية

كما بات الحوثيون يعلنون بانتظام، تعرض المناطق الخاضعة لسيطرتهم لهجمات أميركية أسفرت عن مقتل العشرات، ويقولون إنهم ردوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.

وقد توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوثيين المدعومين من إيران بالقضاء عليهم، محذراً طهران من مواصلة دعمهم، وذلك بسبب هجماتهم على سفن في البحر الأحمر.