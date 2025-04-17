شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال إلى 64 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد رئيس نادى الأسير الفلسطينى عبد الله الزغارى، بارتفاع عدد شهداء الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلى إلى 64 شهيدا منذ بدء العدوان على قطاع غزة، جراء ما يُمارس ضد الأسرى من جرائم تعذيب.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني - في مداخلة هاتفية مع قناة "النيل للأخبار" اليوم الخميس، "إنه منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رفع الاحتلال وتيرة الحملات والاعتقالات المكثفة التي طالت أكثر من 16 ألفا و400 فلسطيني من الضفة والقدس، إلى جانب الآلاف من قطاع غزة الذي يواجه معظمهم سياسة الإخفاء القسري".

وأوضح "أنه إلى جانب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فهناك إبادة صامتة يتعرض لها الأسرى داخل المعتقلات بفعل آلة الحرب الإسرائيلية التي طالتهم جميعا، حيث يتعرضون إلى أشكال تعذيب مبرمجة وممنهجة خلال الشهور الماضية".

وشدد الزغاري على أن الاحتلال الإسرائيلي بما يمارسه من جرائم، يتنكر لكل القوانين والاتفاقيات الدولية، ويُحول السجون إلى جحيم حتى فقدت حياة الأسرى كل مقومات الحياة الإنسانية.. معربا عن أمله وتطلعه إلى حرية الأسرى وأن تُدرج أسماؤهم قريبا في قوائم المحررين.