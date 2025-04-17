شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة غارات أمريكية تستهدف عدة مواقع للحوثيين فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليمن موجة مكثفة من الضربات الجوية المشتبه بأنها أمريكية استهدفت مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين حتى صباح اليوم الخميس، وسط تقارير عن مقتل شخص واحد على الأقل فى العاصمة صنعاء.

ولم يعلن الجيش الأمريكى (القيادة المركزية) عن تفاصيل محددة للأهداف التى تم قصفها، والتى وقعت فى عدة محافظات خلال الليل.

من جهتها لم تقدم جماعة الحوثي سوى القليل من التفاصيل حول المواقع المستهدفة، حيث أعلنت عن 14 غارة على منطقة الحفا في مديرية السبعين بالعاصمة، بالإضافة إلى غارات على مديريتي المنيرة والتحيتا ومدينة الحديدة. في المحافظة الواقعة غربي اليمن.