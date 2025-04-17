شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل 12 إرهابيا فى غارة جوية بشبيلى الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الإعلام الصومالية، مقتل 12 من العناصر الإرهابية خلال الغارة الجوية التى نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا "أفريكوم"، واستهدفت تجمعاً لعناصر إرهابية فى مدينة آدن يبال التابعة لإقليم شبيلى الوسطى.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الخميس، إن العناصر الإرهابية بينهم قادة ميدانيون، وكانوا يتحصنون في موقع يستخدم كمأوى ونقطة انطلاق لشن هجمات على المناطق المحررة، مؤكدة عدم وقوع أي خسائر في صفوف المدنيين جراء العملية.

وأكد البيان أن هذه الغارة تأتي في إطار العمليات العسكرية المتواصلة التي تنفذها القوات الصومالية بدعم من شركائها الدوليين، بهدف القضاء على الإرهابيين الذين يسعون إلى إعادة تنظيم صفوفهم وتهديد المناطق التي حررتها القوات الحكومية.

وأضافت الوزارة أن القوات الصومالية بالتعاون مع "أفريكوم" تواصلان عمليات تقييم الخسائر التي لحقت بعناصر الإرهابين جراء الضربة الجوية، مشددة على أن الحرب ضد هذه الجماعة مستمرة حتى يتم تطهير البلاد بشكل كامل من تهديداتها.

وتكثف الحكومة الصومالية، بدعم من الشركاء الدوليين، عملياتها العسكرية في المناطق الوسطى والجنوبية للبلاد، في مسعى لإنهاء تمرد جماعات المسلحة الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.