شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تستنكر الممارسات الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين وتدعو لحمايتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابى، الممارسات التعسفية الممنهجة والمتعمدة لسلطات الاحتلال الاسرائيلى بحق الصحفيين الفلسطينيين من قبيل الإبعاد والاعتداء الجسدى وحجز ومصادرة المعدات وحجب المواقع ومنع استخدام الإنترنت.

وقال السفير خطابي - في بيان اليوم الخميس، بمناسبة "يوم الإعلام العربي" - إن فظاعة هذه التصرفات الشنيعة في حق الصحفيين تطرح تساؤلات حول إشكالية الضمانات الضرورية لمزاولة المهام الصحفية في بيئة آمنة، وإيجاد الآليات الكفيلة بتنفيذ مقتضيات حماية الصحفيين في زمن النزاعات المسلحة، وإدخال ضوابط واصلاحات جوهرية عليها في اتجاه تعزيز هذه الترسانة القانونية بما في ذلك بروتوكولات جنيف والإتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والمهنيين الاعلاميين، وقرارات الأمم المتحدة ومنظمة " اليونسكو " ذات الصلة.

وأضاف أن "يوم الإعلام العربي" - لهذه السنة - يأتي في سياق استمرار العدوان الاسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة وما خلفه من آلاف الضحايا والجرحى والمفقودين والدمار للمنشآت الخاصة والعامة والمرافق الصحية والتعليمية والاجتماعية في خرق سافر وجسيم لأحكام القانون الدولي الإنساني بشأن حماية المدنيين لاسيما الفرق الطبية والإسعاف والعاملين في المجال الصحفي والإعلامي، مشيرا إلى أن هذه الحرب اللا متكافئة أودت بحياة 209 من الصحفيين منذ 8 أكتوبر 2023، مشددا على أن هذه الاستهدافات المروعة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحروب.

وحيا خطابي، الجهود المضنية للإعلام الفلسطيني في نقل حقائق الأوضاع الكارثية بالأراضى الفلسطينية المحتلة بقدر عال من المهنية والبأس ونكران الذات؛ مما أسهم في "تحسيس أصحاب الضمائر الحية" بخطورة الوضع وتفنيد الرواية الاسرائيلية الزائفة، مناشدا وسائل الإعلام وشبكات ومنصات التواصل الاجتماعي في منطقتنا العربية وعبر العالم إلى مزيد من التضامن مع مكونات الاعلام الفلسطيني باعتباره واجهة أساسية في ملحمة الصمود الفلسطيني ضد التجويع والترويع ورفض التهجير.

وأشار إلى أن اختيار شعار "الشباب والإعلام الجديد "لجائزة التميز الإعلامي عن سنة 2025 فرصة للإعلاميين والمؤثرين وصناع المحتوى للمشاركة؛ بما يسهم في تسليط الضوء على أعمالهم وإنتاجاتهم التي تعكس بشاعة هذه الحرب المدمرة ونقل صورتها المأساوية الحقيقية على أن تقدم ترشيحاتهم وفق النظام المعمول به بتعاون مع المندوبيات الدائمة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وتحيي جامعة الدول العربية - في 21 أبريل من كل سنة - "يوم الإعلام العربي"؛ تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية السادسة والأربعين.

