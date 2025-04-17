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الخليج اليوم .. الإمارات تنفي مشاركتها في محادثات بشأن هجوم بري في اليمن

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الخليج اليوم .. الإمارات تنفي مشاركتها في محادثات بشأن هجوم بري في اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

نفت مساعدة وزير خارجية دولة الإمارات للشؤون السياسية لانا نسيبة لـ"رويترز"، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مشاركة دولة الإمارات في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هجوم بري محتمل لفصائل عسكرية في اليمن على الحوثيين.

 

ووصفت نسيبة تلك التقارير بأنها "مزاعم غريبة لا أساس لها".

 

وشددت على أن "من بين كل الأخبار التي لا أساس لها التي يتم تداولها، فإن هذا الخبر تحديدا يستحق عن جدارة جائزة أكثر الأخبار تضليلا لهذا الأسبوع، وبفارق كبير".

 

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ذكرت أن فصائل يمنية تخطط لهجوم بري بمحاذاة ساحل البحر الأحمر، للاستفادة من الضربات الأميركية على الحوثيين، وأن دولة الإمارات تناولت خطة تلك الفصائل مع مسؤولين أمريكيين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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