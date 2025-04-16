شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي دير البلح وخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي، مدينتي دير البلح وخان يونس بقطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في منطقة البركة بدير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين.



وأشارت إلى أن طائرة إسرائيلية مسيرة، قصفت مجموعة من الفلسطينيين غرب مخيم خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، إثر قصف مسيرة إسرائيلية للمواطنين في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على محيط حي قديح شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة.