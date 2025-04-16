شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الأربعاء/، بلدة قبلان جنوب نابلس بعدة آليات عسكرية، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو مداهمات.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم وتمركز عند مدخل القرية قرب مدرسة الذكور، وأطلق الرصاص وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.



وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية مادما جنوب نابلس.