شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم إقليم دارفور يوجه نداء لجوتيريش بشأن الوضع الإنساني بمخيم زمزم والفاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حاكم إقليم دارفور "منى اركو مناوي" من مخاطر الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور بسرعة في مخيم زمزم للنازحين داخليا ومدينة الفاشر ومعسكر نيفاشا والسلام ومحلية ام كدادة، في ولاية شمال دارفور غربي السودان.



جاء ذلك في نداء بعثه "مناوي" إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن الازمة الانسانية فى مخيم زمزم للنازحين داخليا والفاشر، شمال دارفور، وعلى خلفية الهجوم الذى شنته مليشيا" الدعم السريع" في 12 أبريل الجاري على مخيم زمزم للنازحين، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).



وطالب حاكم إقليم دارفور - في خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - بالإفراج الفوري عن النساء والأطفال المختطفين، وضمان نقل الإمدادات الغذائية والطبية دون عوائق من ضواحي الفاشر إلى السكان المتضررين داخل المدينة، ومخيمات النازحين، وفك حصار الفاشر مباشرة.



وأكد "مناوي" التزام الحكومة بالقانون الإنساني الدولي، وترحيبها بمشاركة وكالات الأمم المتحدة في إيصال المساعدات المنقذة للحياة، براً وجواً، والاستعداد لتقديم أي تسهيلات أو حماية ضرورية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.