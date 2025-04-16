شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تبدأ سحب قواتها من سوريا والان نبدء بالتفاصيل

هدوء أمني

الدمام - شريف احمد - بدأت القوات الأمريكية المتواجدة في محافظة دير الزور شرقي سوريا سحب عدد من قواتها من حقل كونيكو للغاز باتجاه محافظة الحسكة.وقال سكان محليون في ريف دير الزور الشرقي، إن "رتلا من القوات الأمريكية أغلبه ناقلات تحمل آليات وعتاد خرج ليلا من حقل كونيكو للغاز شمال شرق مدينة دير الزور باتجاه محافظة الحسكة ".وأنزلت القوات الأمريكية في حقل كونيكو قبل يومين منطاد المراقبة الذي كان فوق الحقل، ولا تزال حركة الآليات العسكرية الأمريكية في حدودها الطبيعية في المنطقة ولم نشهد انسحابا كاملا للقوات.وتشهد مناطق شرق الفرات في محافظة دير الزور هدوءا كبيرا، فيما تنتشر القوات الأمريكية في المحافظة بحقول العمر والتنك للنفط وحقل غاز كونيكو.