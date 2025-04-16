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أمين الجامعة العربية يدعم الأردن في مواجهة مخططات الفوضى

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واس - القاهرة 0 تبليغ

أمين الجامعة العربية يدعم الأردن في مواجهة مخططات الفوضى

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الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن دعمه الكامل للمملكة الأردنية الهاشمية، وما تتخذه حكومتها من إجراءات في مواجهة مخططات الفوضى والتخريب.
وأشاد أبو الغيط في بيانٍ اليوم، بيقظة المؤسسات الأمنية الأردنية وتحركها الناجز لإحباط أية مخططات تمس بأمن الأردن، عبر استغلال الظروف الراهنة والسعي لزرع الفتن وإثارة الفوضى.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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