شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعة العربية يدعم الأردن في مواجهة مخططات الفوضى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن دعمه الكامل للمملكة الأردنية الهاشمية، وما تتخذه حكومتها من إجراءات في مواجهة مخططات الفوضى والتخريب.

وأشاد أبو الغيط في بيانٍ اليوم، بيقظة المؤسسات الأمنية الأردنية وتحركها الناجز لإحباط أية مخططات تمس بأمن الأردن، عبر استغلال الظروف الراهنة والسعي لزرع الفتن وإثارة الفوضى.

