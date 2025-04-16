شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": نقص الأدوية الحاد في غزة تهديد خطر لحياة المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم /الأربعاء/، أن النقص الحاد في الأدوية والإمدادات الطبية في قطاع غزة يشكل تهديدًا خطيرًا على حياة المرضى.



وأشارت الوكالة - في بيان على موقعها الرسمي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن نظام الرعاية الصحية في غزة بأكمله، ومنذ بداية العدوان، تحت الهجوم، مطالبة برفع الحصار المستمر الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وتجديد وقف إطلاق النار.



وفي السياق ذاته، قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، في تقرير نُشر اليوم، إن قطاع غزة أصبح مقبرة جماعية للفلسطينيين ولمن يساعدهم.



وأضافت المنظمة أن منع وصول المساعدات الأساسية عمدًا يدمر حياة الفلسطينيين مرة أخرى بشكل ممنهج، داعية إلى رفع الحصار عن غزة فورًا، وحماية أرواح الفلسطينيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي، واستعادة وقف إطلاق النار والحفاظ عليه.