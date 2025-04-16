شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يكبد الدعم السريع خسائر جديدة فى محور الفاشر بشمال دارفور والان مع تفاصيل الخبر

تواصل القوات المسلحة السودانية، انتصاراتها في معركتها ضد ميليشيا الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو، إذ أعلن الجيش السوداني، القضاء على 8 عناصر من الدعم السريع وإصابة آخرين، بالإضافة لتدمير 3 عربات مقاتلة وشاحنة وقود في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن قواته نفذت تمشيطًا مكثفًا للأحياء السكنية بالمحيط الجنوبي للمدينة ، أسفر عن القبض على متسللين بحوزتهم أسلحة خفيفة وذخائر.

وأضاف البيان أن "المقبوض عليهم أدلوا، خلال التحقيق، بمعلومات منها أن مليشيا الدعم السريع تحاول استقطاب الشباب لإقناع النازحين بالخروج من المدينة مقابل مبالغ مالية، مع وعدهم بتوفير الغذاء والملاذ الآمن وجلب المنظمات وهو خلاف ما تقوم به على الأرض حيث تنهب ممتلكات النازحين عقب تهجيرهم، ثم تعود بلا خجل لتدّعي أنها تقدم لهم المساعدة وهو مالن ينطلي على فطنة المواطنين".

وتابع: "تبث أبواق مليشيا الدعم السريع، العديد من الشائعات لرفع الروح المعنوية لأفرادها"، مؤكدا أن الأوضاع تحت السيطرة، وكل القوات متماسكة ومترابطة على طريق النصر".

وتدخل الحرب السودانية، عامها الثالث، وتركت الحرب المشتعلة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع، آلاف القتلى، وملايين من النازحين واللاجئين، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، فيما طالت ميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، اتهامات باستهداف المدنيين بشكل ممنهج، وارتكاب انتهاكات صارخة بحق المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع، وكشفت منظمات حقوقية عن تعرض مئات السيدات للاغتصاب على يد أفراد من ميليشيا الجنجويد.