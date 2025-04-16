شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يستدعى السفير اللبنانى على خلفية تصريحات لجوزيف عون والان مع تفاصيل الخبر

استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء السفير اللبنانى للتعبير عن احتجاجها على تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون، والتى تناول فيها الحشد الشعبى فى العراق، بحسب موقع العربية.

وقال وكيل الوزارة لشئون العلاقات الثنائية محمد بحر العلوم إن الحشد الشعبي جزء مهم من المنظومة الأمنية العسكرية في العراق، وهي مؤسسة حكومية وقانونية، مشيرا إلى أن ما صدر عن عون لم يكن موفقا، وكان الأجدر عدم إقحام العراق في الأزمة الداخلية اللبنانية.

وأشار بحر العلوم إلى أن حالة من عدم الارتياح سادت العراقيين، لا سيما وأن العراق لم يتوانَ عن الوقوف إلى جانب لبنان في مختلف الظروف، وأعرب عن أمله فى أن يُصحح الرئيس اللبنانى هذا التصريح، بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين، ويؤكد احترام خصوصية كل دولة.

وكان عون قال، فى تصريحات صحفية، إنه لن يستنسخ تجربة الحشد الشعبى فى العراق باستيعاب حزب الله في الجيش، ولا أن يكون وحدة مستقلة داخله.

وأوضح أنه "يمكن لعناصر حزب الله الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب (1975-1990) مع أحزاب عديدة".

كما قال عون فى مقابلة مع وسائل إعلام ، أمس الاثنين، إن هدفه "حصر السلاح بيد الدولة" خلال العام الجاري، مضيفا أن نزع سلاح حزب الله سيأتى عبر المفاوضات وليس عبر القوة.

وأكد عون أن الجيش اللبناني - الذى كان قائدا سابقا له - يقوم بواجبه في مصادرة الأسلحة وتفكيك المنشآت العسكرية غير المصرح بها في جنوب لبنان، كما هو موضح في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى أحدث حرب بين إسرائيل وحزب الله في أواخر نوفمبرالماضى، وأحيانا في مناطق أبعد في الشمال.