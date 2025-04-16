شكرا لقرائتكم خبر عن قطر والولايات المتحدة تبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم /الأربعاء/، في الدوحة، مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، تطورات الأوضاع في المنطقة.



وذكرت وزارة الخارجية القطرية -في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)- أن الجانبين استعرضا العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.



ومن جهة أخرى، بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في لقاء آخر اليوم، مع وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتعزيزها.