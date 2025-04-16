شكرا لقرائتكم خبر عن قطر وعمان والبحرين والعراق يدينون المخططات الهادفة إلى المساس بالأمن الأردني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت كل من دولة قطر، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، والعراق، بأشد العبارات المخططات التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة الأردنية الهاشمية.



وأكدت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - تضامن دولة قطر التام مع المملكة الأردنية الهاشمية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار، مثنية على يقظة السلطات الأردنية التي أحبطت المخططات الآثمة.

وشددت الوزارة على أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، مؤكدة في هذا السياق على ضرورة التضامن بحزم لمواجهة كافة المخططات الهادفة إلى إثارة الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار.



كما أدانت سلطنة عمان، اليوم، المخططات التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني الأردني وإثارة الفوضى والتخريب، مؤكّدة تضامنها المتين مع الأردن قيادةً وشعبًا.

وأشارت وزارة الخارجية العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - إلى متابعتها لما صدر عن السُلطات بالأردن في ضبط مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني الأردني وإثارة الفوضى والتخريب، مشيدة بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية الأردنية، وجهودها في التصدي لكل ما من شأنه إثارة القلاقل وتهديد حياة المواطنين الآمنين وسلامتهم.



وأعربت وزارة الخارجية العمانية عن إدانتها لكل عمل يستهدف زعزعة أمن واستقرار الدول وسيادتها.

كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة للمخططات الإرهابية التي استهدفت الأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - موقف مملكة البحرين الثابت في تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها واستقرارها، معبرة عن تقديرها لكفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأردنية ويقظتها في إحباط المخططات الآثمة، وتمنياتها للمملكة الأردنية وشعبها بدوام الأمن والتقدم والازدهار.



كما أدان العراق المحاولاتِ الهادفة إلى زعزعةِ أمنِ المملكة الأردنية واستقرارها.

وأعربت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، - عن تضامنِ جمهوريّةِ العراقِ الكاملِ مع المملكةِ الأردنيّةِ الهاشميّةِ الشقيقة، وإدانتها بأشدِّ العباراتِ المحاولاتِ الهادفة إلى زعزعةِ أمنِها واستقرارِها، لما تُشكِّله من مساسٍ خطيرٍ بالسِّلمِ المجتمعي، وانتهاكٍ لمبادئ السيادةِ الوطنيّةِ وأحكام القانونِ الدولي.



وأكّدت الوزارةُ، وفقاً للبيان، وقوفَ العراقِ الثابت إلى جانبِ المملكةِ الأردنيّةِ الهاشميّةِ في مواجهةِ أيِّ تحدّياتٍ تَمسُّ أمنَها واستقرارَها، فإنَّه يرى في استقرارِ الأردنِّ دِعامةً أساسيّةً لتحقيقِ التوازنِ والازدهارِ في المنطقة.

وجدّد العراقُ، بحسب البيان، التزامَهُ الراسخ بتعزيزِ أواصرِ التعاونِ الأخويِّ مع المملكةِ الأردنيّة، ودَعمِ الجهودِ كافة الراميةِ إلى صونِ الأمنِ والاستقرار، وذلك انسجاماً مع مبادئ ميثاقِ الأممِ المتحدةِ والشرعيّةِ الدوليّة.

وشددت الوزارةُ على أنَّ أمنَ المملكةِ الأردنيّةِ الهاشميّةِ يُعَدُّ جزءاً لا يتجزَّأُ من أمنِ المنطقة، داعيةً المجتمعَ الدوليَّ إلى اتخاذِ مواقفَ فاعلةٍ في مواجهةِ أيِّ محاولاتٍ تهدفُ إلى الإخلالِ بالاستقرار.