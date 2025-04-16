شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: استشهاد وإصابة شخصين فى غارة إسرائيلية على بلدة حانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، استشهاد وإصابة شخصين فى غارة إسرائيلية على بلدة حانين بقضاء بنت جبيل فى محافظة النبطية .

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن الاحتلال شن غارة على بلدة حانين، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح .

وكانت الوكالة اللبنانية قد أفادت، بشن مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه استهدف دراجه نارية في بلدة حانين بقضاء بنت جبيل .

وفي صور، أقدمت جرافة إسرائيلية معززة بآليات على جرف الطريق الملاصق للجدار الأسمنتي في منطقة الحدب - خلة وردة في عيتا الشعب، كما شهدت أجواء صور تحليقا للطيران الاستطلاعي.

