شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى على مدينتى غزة وخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 13 فلسطينيا من بينهم صحفية وعائلتها، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، فى قصف إسرائيلى على مدينتى غزة وخان يونس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت شارع "2" ببلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين هما خالد الأسطل، وطاهر السقا.

وفي السياق، استُشهدت صحفية و10 من أفراد عائلتها، اليوم، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلهم في مدينة غزة.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال شنت غارة على منزل عائلة الصحفية فاطمة حسونة في حي التفاح، شرق مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقائها مع عشرة من أفراد عائلتها، بينهم أطفال ونساء.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استُشهد أكثر من 210 صحفيين وعاملين في الإعلام برصاص الاحتلال وصواريخه، في أكبر مجزرة دموية تُرتكب بحق الإعلاميين في التاريخ الحديث.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ليث مزيد، أثناء مروره عبر حاجز عناب العسكري شرق البلدة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال طفلا من مدينة الخليل خلال تأمينها اقتحام عشرات المستوطنين لوسط المدينة.

وذكرت (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلا، لم تُعرف هويته بعد، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، وذلك خلال تأمينها اقتحام عشرات المستعمرين لموقع أثري وسط المدينة.