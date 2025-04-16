شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعرب عن دعم الأردن فى مواجهة مُخططات الفوضى والتخريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية عن كامل دعمه للمملكة الأردنية الهاشمية، وما تتخذه حكومتها من إجراءات في مواجهة مخططات الفوضى والتخريب. وأشاد أبو الغيط بيقظة المؤسسات الأمنية الأردنية وتحركها الناجز لإحباط أية مخططات تمس بأمن المملكة، عبر استغلال الظروف الراهنة والسعي لزرع الفتن وإثارة الفوضى.

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