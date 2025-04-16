شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى والرئيس الفلسطينى يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والرئيس الفلسطينى محمود عباس ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد فى المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة.

جاء خلال اتصال هاتفى تلقاه العاهل الأردنى من الرئيس الفلسطيني اليوم الأربعاء، تناول الاتصال العلاقات الأخوية المتينة، وتطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية.

بدوره.. أكد الرئيس عباس أن استهداف الأردن هو استهداف لفلسطين ومحاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.

كما تلقى الملك عبدالله الثاني اتصالًا هاتفيًا من الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون.

وتناول الاتصال، طبقا لبيان الديوان الملكي، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأبرز التطورات في المنطقة.

وبحث الاتصال أهمية إدامة التنسيق للتصدي لأية محاولات لزعزعة الاستقرار، والعمل للحفاظ على أمن المنطقة.