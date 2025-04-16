شكرا لقرائتكم خبر عن أوتشا: ميليشيا الدعم السريع تمنع الشباب من مغادرة مخيم زمزم للنازحين بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

كشف مكتب تنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، عن قيام ميليشيا الدعم السريع بمنع الشباب من مغادرة مخيم زمزم بولاية شمال دارفور، بعد أن تمكن 400 ألف نازح من الفرار.

وسيطرت الدعم السريع على مخيم زمزم الواقع على بعد 12 كيلومترًا جنوب غرب الفاشر، الأحد الماضي، بعد ثلاثة أيام من اجتياح الموقع الذي يُعاني النازحون فيه من مجاعة منذ أغسطس 2024.

وقال مكتب أوتشا، في بيان :"لا يزال الوصول إلى مخيم زمزم متعذرًا، ويعيق انقطاع الاتصالات جهود التحقق من الوضع الميداني، فيما تشير تقارير إلى أن الدعم السريع تمنع من تبقى في المخيم، خاصة الشباب، من مغادرته".

وأشار إلى أن منظمة الهجرة الدولية أفادت بنزوح 400 ألف شخص ــ نحو 80 ألف أسرة ــ من مخيم زمزم إلى الفاشر وطويلة بشمال دارفور في الأيام الأخيرة.

ويُعاني الفارون من مخيم زمزم إلى الفاشر من أوضاع إنسانية سيئة للغاية، بسبب الشح الشديد في الغذاء ومياه الشرب وانعدام الاحتياجات الأساسية، نتيجة للحصار الذي تفرضه الدعم السريع على المدينة منذ قرابة العام.

وكشف مكتب أوتشا، أن أن الفارين من زمزم، وصلوا إلى مواقع النزوح دون أي شيء، وهم بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والإمدادات.

وقال إن التقارير الأولية تشير إلى مقتل أكثر من 400 مدني، بينهم نساء وأطفال وكبار سن و12 عامل إغاثة، في مخيم زمزم ومدينة أم كدادة في شمال دارفور، خلال الأيام الثلاثة الماضية، التي شهدت هجمات للدعم السريع.