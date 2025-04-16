شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد الصحفية فاطمة حسونة وعائلتها فى قصف الاحتلال منزلهم بغزة والان مع تفاصيل الخبر

استُشهدت صحفية، و10 من أفراد عائلتها، اليوم الأربعاء، فى قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلهم في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على منزل عائلة الصحفية فاطمة حسونة في حي التفاح، شرق مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقائها مع عشرة من أفراد عائلتها، بينهم أطفال ونساء.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، استُشهد أكثر من 210 صحفيين وعاملين في الإعلام برصاص الاحتلال وصواريخه، في أكبر مجزرة دموية تُرتكب بحق الإعلاميين في التاريخ الحديث.