شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية سبق وأغلقتها.. وقف وتشميع سلسلة محال حلويات شهيرة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

إغلاق السلسلة بالمملكة

الدمام - شريف احمد - أصدرت محافظة الجيزة قرارًا بغلق 12 منشأة لبيع منتجات الألبان والحلويات تابعة لسلسلة محال حلويات شهيرة بعدة أحياء.وحسب وسائل إعلام مصرية، جاء القرار بناء على تقرير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة وإدارة مراقبة الأغذية، وذلك لإدارة الفروع دون ترخيص وعدم حصولها على التصاريح اللازمة للمزاولة.يذكر أنه تم إغلاق جميع محلات السلسلة الشهيرة في المملكة بعد بلاغات مواطنين ومقيمين عن حالات تسمم غذائي في الرياض وعدد من مناطق المملكة.وعليه أعلنت الجهات الصحية في المملكة عن إغلاق جميع فروع السلسلة في مختلف أنحاء البلاد