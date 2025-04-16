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السعودية سبق وأغلقتها.. وقف وتشميع سلسلة محال حلويات شهيرة في مصر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • السعودية سبق وأغلقتها.. وقف وتشميع سلسلة محال حلويات شهيرة في مصر 1/2
  • السعودية سبق وأغلقتها.. وقف وتشميع سلسلة محال حلويات شهيرة في مصر 2/2

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الدمام - شريف احمد - أصدرت محافظة الجيزة قرارًا بغلق 12 منشأة لبيع منتجات الألبان والحلويات تابعة لسلسلة محال حلويات شهيرة بعدة أحياء.
وحسب وسائل إعلام مصرية، جاء القرار بناء على تقرير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة وإدارة مراقبة الأغذية، وذلك لإدارة الفروع دون ترخيص وعدم حصولها على التصاريح اللازمة للمزاولة.

إغلاق السلسلة بالمملكة

يذكر أنه تم إغلاق جميع محلات السلسلة الشهيرة في المملكة بعد بلاغات مواطنين ومقيمين عن حالات تسمم غذائي في الرياض وعدد من مناطق المملكة.
وعليه أعلنت الجهات الصحية في المملكة عن إغلاق جميع فروع السلسلة في مختلف أنحاء البلاد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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