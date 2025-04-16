شكرا لقرائتكم خبر عن بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا جولات استفزازية بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتواصل قوات الاحتلال الانتشار المكثّف على أبواب المسجد الأقصى، وتعرقل وصول الزوار والمصلين لباحاته.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت عددًا من المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، وأفادت مؤسسات الأسرى بأن الاعتقالات تركزت في قلقيلية، ورام الله، وسلفيت.