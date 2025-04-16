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المملكة تشيد بإجراءات الأردن لإحباط مخططات كانت تهدف للمساس بالأمن

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إشادة المملكة العربية بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمن الأردن وإثارة الفوضى.
وعبرت المملكة عن دعمها لما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات وتؤكد تضامنها مع الأردن أمام كل ما من شأنه المساس بأمنه واستقراره.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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