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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشيد بإجراءات الأردن لإحباط مخططات كانت تهدف للمساس بالأمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إشادة المملكة العربية السعودية بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمن الأردن وإثارة الفوضى.
وعبرت المملكة عن دعمها لما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات وتؤكد تضامنها مع الأردن أمام كل ما من شأنه المساس بأمنه واستقراره.
وعبرت المملكة عن دعمها لما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات وتؤكد تضامنها مع الأردن أمام كل ما من شأنه المساس بأمنه واستقراره.