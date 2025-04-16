شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية توافق على بيع صواريخ "ستينجر" بقيمة 825 مليون دولار للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنتاجون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ "ستينجر" ومعادات خاصة بها بقيمة 825 مليون دولار للمغرب.

وجاء في بيان لوكالة التعاون الدفاعي والأمني التابعة للبنتاجون، أن المغرب طلب من الولايات المتحدة نحو 600 صاروخ.

ومن المتوقع أن تشمل الصفقة تقديم الخدمات الهندسية واللوجستية والمعدات اللازمة، وستبلغ قيمتها الإجمالية 825 مليون دولار.

وأضافت الوكالة في بيانها أن "الصفقة المفترضة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف كبير من خارج الناتو، يبقى قوة مهمة لدعم الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا".

وأشارت إلى أن الصفقة المحتملة "ستطور قدرات المغرب على التصدي للمخاطر القائمة والمستقبلية"، مضيفة أن المغرب يعتزم استخدام تلك المواد والخدمات لتحديث قواته المسلحة وتطوير القدرات للدفاع الجوي القصير المدى.

وذكرت الوكالة أنها قد أبلغت الكونغرس بصفقة البيع المحتملة، الثلاثاء.