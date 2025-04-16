شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن الروسية يزور الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمد الصالح بن بيشة الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية، يورى فاليايف نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن الروسية ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية - الروسية.

وقد أجرى وفد مجلس الاتحاد برئاسة يوري فاليايف خلال الزيارة محادثات مع أعضاء لجنتي الدفاع في مجلسي البرلمان الجزائرى.

وحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، تناولت المحادثات مجالات الاهتمام المشترك على غرار اللجنة المختلطة المكلفة بالتعاون العسكري التقني.

كما أشاد الطرفان بالعلاقات الثنائية الممتازة وآليات التشاور والتعاون بين البلدين.

وفي أعقاب الاجتماع، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور في مختلف المجالات لتعزيز التعاون الثنائي.

يذكر أن رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين كان قد زار الجزائر زيارة عمل في عام 2024، حيث أجرى مباحثات مع رئاسة البرلمان الجزائري حول قضايا التعاون البرلماني بين البلدين.