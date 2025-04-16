شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب ومولدافيا يبحثان التعاون فى مجالات مختلفة ويوقعان مذكرات تفاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المملكة المغربية ومولدافيا عن إراتهما المشتركة في تعزيز تعاونهما الثنائي بكافة المجالات.

وأفاد بيان لوزارة الشؤن الخارجية المغربية بأن الطرفين أشادا، في إعلان مشترك صدر عقب لقاء عقد في عاصمة مولدافيا تشيسيناو، جمع بين وزير الشؤون الخارجية بمولدافيا، ميهاى بوبشوا، ووزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، مجددين إرادتهما المشتركة لتعزيز أكبر للحوار السياسي والتعاون الثنائي.

كما جددا التأكيد على التزامهما بالرفع من مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين.

واتفق الوزيران، أيضا، على تنظيم منتدى للأعمال بهدف تجسيد فرص الشراكة في قطاعات الفلاحة والأسمدة والطاقة والمناولة الصناعية والرقمنة والأمن السيبراني.

كما اتفقا على استكشاف سبل تطوير أكثر للتعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية بالبلدين.

من جهة أخرى، أشاد بوبشوا وبوريطة بتوقيع العديد من الاتفاقيات خلال هذه الزيارة، والرامية إلى تعزيز الإطار القانوني الثنائي في الميادين ذات الاهتمام المشترك منها، مذكرة تفاهم تتعلق بإنشاء آلية للمشاورات السياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية من شأنها المساهمة في تعزيز الحوار السياسي، ومذكرة تفاهم حول الدبلوماسية الاقتصادية بين وزارتي الشؤون الخارجية تهدف إلى تطوير أكبر للتعاون الاقتصادي بين البلدينن وكذلك مذكرة تفاهم بين المؤسسات الدبلوماسية بالبلدين لتشجيع التبادل الدبلوماسي.

كما اتفق الجانبان على الإعفاء المتبادل للتأشيرة على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة بهدف تيسير التبادلات والتعاون بين وزارتي الشؤون الخارجية.. وتم أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة تهدف إلى النهوض بالتعاون الثقافي بين البلدين.

وجدد الوزيران التأكيد على الدور الإيجابي والبناء للبلدين في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما، معبرين عن تشبثهما بالحل السلمي للنزاعات واحترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها.

من جهته، نوه بوريطة بالإطلاق الرسمي لمفاوضات انضمام جمهورية مولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي، وكذا جهود الإصلاح المبذولة لمولدافيا في هذا الإطار.

كما اتفق الوزيران على مواصلة المشاورات والتنسيق داخل المنظمات والهيئات الدولية.