الخليج اليوم .. السعودية.. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام 3 أجانب وتكشف جنسيتهم وجريمتهم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) بعدد من الجناة في منطقة مكة المكرمة.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم كل من "قل نور حليم" - باكستاني الجنسية -، و"قل عمر خان وزير وال" و"سيد غريب خوكيانيط - أفغانيي الجنسية - على تهريب الهيروين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة".

وأوضحت الوزارة أنه بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، "صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا"، لافتة إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا (الإعدام) بالجناة يوم الثلاثاء 7 شوال 1446 هجري، الموافق 15 أبريل 2025، بمنطقة مكة المكرمة".

وجاء في ختام البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"