شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين مخططا يستهدف إثارة الفوضى والتخريب فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة المخطط الذي كان يستهدف إثارة الفوضى والتخريب في الأردن، ومن جهته قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي: "إننا نرفض جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن"، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي: "إننا نساند الأردن في التصدي لكل المحاولات التي تستهدف المساس بالأمن الوطني".