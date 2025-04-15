شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وإيران يوقعان محضر اتفاق للتعاون من أجل السيطرة على الحدود بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع العراق وإيران اليوم /الثلاثاء/ محضر اتفاق لتبادل المعلومات ومعالجة العقبات التي تعترض طريق العمل من أجل الوصول إلى أقصى درجات التعاون في السيطرة على الحدود المشتركة بينهما.



وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن استقبل قائد حدود المنطقة الرابعة ممثل العراق اللواء نوفل حسن فؤاد، قائد حدود منطقة خوزستان الإيرانية العميد لطفعلي باكباز، ممثل إيران في الاجتماع الدوري الثالث عشر الذي عقد اليوم في مقر القيادة.



وأضافت أنه خلال اللقاء تم "بحث ومناقشة العديد من الموضوعات والقضايا الأمنية المشتركة التي تتعلق بأمن الحدود بين البلدين ورفع مستوى التنسيق لأجل السيطرة الكاملة عليها ومنع عمليات التسلل والتهريب".