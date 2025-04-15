سندس العالمية.. رؤية لمستقبل إدارة العقارات

في ظل التطور السريع الذي يشهده قطاع العقارات في المنطقة، تبرز شركة سندس العالمية لإدارة العقارات كإحدى الشركات الرائدة التي تجمع بين الابتكار التكنولوجي والخدمات المتميزة. في هذا الحوار الحصري مع الأستاذ محسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الشركة، نستعرض رؤية سندس لتحقيق التميز في إدارة العقارات، ودور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل القطاع، بالإضافة إلى خطط الشركة المستقبلية للتوسع والابتكار. انضموا إلينا في هذا اللقاء المثير لاستكشاف آفاق جديدة في عالم العقارات.

المحاور: يسعدنا اليوم استضافة الأستاذ محسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة سندس العالمية لإدارة العقارات. مرحبًا بكم، أستاذ محسن.

محسن عبد العزيز: شكرًا على الدعوة الطيبة. يسعدني أن أكون معكم اليوم.

المحاور: بدايةً، هل يمكنكم إخبارنا عن شركة سندس العالمية لإدارة العقارات وما الذي يميزها في سوق إدارة العقارات؟

محسن عبد العزيز: بالطبع. شركة سندس العالمية لإدارة العقارات هي إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول متكاملة لإدارة العقارات، سواء كانت سكنية أو تجارية. تأسست الشركة في أبوظبي، حيث نعمل حاليًا على إدارة مجموعة متنوعة من العقارات بكفاءة عالية. ما يميزنا هو التزامنا باستخدام أحدث التقنيات والتحليلات لتحسين تجربة العملاء وضمان كفاءة إدارة الممتلكات. نحن نركز على بناء علاقات مستدامة مع عملائنا من خلال تقديم خدمات مخصصة تلبي احتياجاتهم بدقة.

المحاور: هذا مثير للإعجاب! كيف ترون تأثير التكنولوجيا على قطاع إدارة العقارات في المنطقة؟

محسن عبد العزيز: التكنولوجيا غيرت قواعد اللعبة في هذا القطاع. من خلال أنظمة إدارة العقارات الذكية وتحليلات البيانات، أصبح بإمكاننا تحسين عمليات الصيانة، تقليل التكاليف، وتعزيز رضا العملاء. على سبيل المثال، نستخدم حلولًا تواصلية متقدمة لإدارة طلبات المستأجرين بسرعة وكفاءة، مما يوفر تجربة سلسة للجميع. هذا النهج الاستباقي يساعدنا على التعامل مع التحديات قبل أن تؤثر على العمليات.

المحاور: قطاع العقارات في المنطقة يشهد نموًا كبيرًا. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجهونها في أبوظبي، وكيف تتعاملون معها؟

محسن عبد العزيز: التحدي الأكبر هو مواكبة توقعات العملاء المتطورة باستمرار. العملاء اليوم يبحثون عن خدمات شخصية وسريعة الاستجابة. في أبوظبي، حيث السوق تنافسي للغاية، نعتمد على فريق مدرب تدريبًا عاليًا ومجهز بأحدث الأدوات التكنولوجية. كما نحرص على التعاون الوثيق مع عملائنا لفهم احتياجاتهم وتقديم حلول مبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، نواجه تحديات تتعلق بالاستدامة، ولهذا نعمل على دمج ممارسات صديقة للبيئة في عملياتنا.

المحاور: بالحديث عن الاستدامة، هل لديكم مبادرات محددة في هذا المجال؟

محسن عبد العزيز: نعم، الاستدامة جزء أساسي من رؤيتنا. نحن نعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في العقارات التي نديرها في أبوظبي، سواء من خلال استخدام أنظمة إضاءة ذكية أو تحسين إدارة الموارد. كما نشجع أصحاب العقارات على تبني تقنيات خضراء لتقليل البصمة الكربونية. هذه المبادرات ليست فقط مفيدة للبيئة، بل تعزز أيضًا القيمة السوقية للعقارات.

المحاور: علمنا أن سندس تسعى للتوسع خارج أبوظبي. هل يمكنكم مشاركتنا تفاصيل عن خططكم في دبي ومصر؟

محسن عبد العزيز: بالتأكيد. نحن في مرحلة متقدمة من التوسع إلى دبي، حيث نرى فرصًا كبيرة في سوق العقارات النابض بالحياة هناك. هدفنا هو تقديم خدماتنا المتميزة في إدارة العقارات لتلبية احتياجات العملاء في دبي، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار. أما بالنسبة لمصر، فنحن نخطط لافتتاح فرع لنا في جمهورية مصر العربية قريبًا جدًا. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتنا لدخول الأسواق الناشئة ذات الإمكانات العالية، حيث نرى أن السوق المصري يوفر فرصًا واعدة لتقديم خدمات إدارة عقارية متطورة.

المحاور: ما هي خطط سندس المستقبلية الأخرى لتوسيع خدماتها أو دخول أسواق جديدة؟

محسن عبد العزيز: لدينا طموحات كبيرة لتوسيع نطاق خدماتنا في المنطقة وخارجها. بالإضافة إلى دبي ومصر، نركز حاليًا على تعزيز تواجدنا في الأسواق الناشئة، مع الاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة في أبوظبي. كما نخطط لتطوير منصات رقمية جديدة تسهل على العملاء إدارة ممتلكاتهم عن بُعد. الهدف هو أن نصبح الخيار الأول لإدارة العقارات في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة القادمة.

المحاور: كلمة أخيرة لقراء الخليج 365؟

محسن عبد العزيز: أود أن أشكر قراء الخليج 365 على اهتمامهم. أدعوهم لاستكشاف الفرص التي تقدمها إدارة العقارات الاحترافية مع سندس، سواء في أبوظبي أو في دبي ومصر قريبًا. نسعى دائمًا لتحقيق التميز ورضا العملاء، ونؤكد أن التزامنا بالابتكار والجودة سيستمر في دفعنا نحو تحقيق المزيد من النجاحات.

المحاور: شكرًا جزيلًا، أستاذ محسن، على هذا الحوار الشيق. نتمنى لكم ولشركة سندس المزيد من التقدم والنجاح.

محسن عبد العزيز: شكرًا لكم، وأتطلع للقاء قراء الخليج 365 مجددًا.