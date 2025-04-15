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فرنسا تستدعي سفيرها في الجزائر وتطرد 12 موظفًا دبلوماسيًا

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أ ف ب - باريس 0 تبليغ

  • فرنسا تستدعي سفيرها في الجزائر وتطرد 12 موظفًا دبلوماسيًا 1/2
  • فرنسا تستدعي سفيرها في الجزائر وتطرد 12 موظفًا دبلوماسيًا 2/2

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الدمام - شريف احمد - قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد "12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا" واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.
واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن "السلطات الجزائرية تتحمّل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية"، داعية الجزائر إلى "إبداء حسّ من المسؤولية" بغية "استئناف الحوار".

علاقات فرنسا والجزائر

وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر "في طريقهم إلى فرنسا".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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