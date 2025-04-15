شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 16 متورطًا.. الأردن تحبط مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني والان نبدء بالتفاصيل

المساس بالأمن الوطني

الدمام - شريف احمد - أحبطت السلطات الأردنية اليوم, مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن.وأوضحت دائرة المخابرات العامة الأردنية في بيان وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنها ألقت القبض على 16 متورطًا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.وأشارت إلى أن المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، إضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل البلاد وإخضاعها للتدريب بالخارج.وأعلنت الدائرة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.