شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: ندين مخططات المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى يالأردن والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، قبل قليل، عن إدانتها المخططات التي تستهدف المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل الأردن، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، قد كشف تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.

وقال الوزير في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الثلاثاء، أمام ممثلي وسائل الإعلام ونقلته وكالة بترا الأردنية، إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة بيقظة واقتدار منذ عام 2021.