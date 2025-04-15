شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدار البيضاء تُنهي تدولاتها بأداء إيجابي ومؤشرها الرئيسي يستقر عند 17.056 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم /الثلاثاء/، بأداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تقدما بنسبة 2,88%، ليستقر بذلك عند 17.056,95 نقطة.



كما سجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 2,82 % إلى 1.386,17 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، زيادة بنسبة 2,19 % إلى 1.168,17 نقطة.

من جانبه، تعزز MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 3,39% إلى 1.714,1 نقطة.



وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15، ومؤشر إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد، على ربح بنسبة 2,73% إلى 16.440,01 نقطة، وبنسبة 2,95 % إلى 14.718,55 نقطة، على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أكثر من 624,71 مليون درهم، تحققت بالأساس على مستوى السوق المركزي (الأسهم).

أما في ما يتعلق برسملة البورصة، فقد تجاوزت 888,12 مليار درهم.