شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان وهولندا توقّعان إعلان نوايا حول مشروع اتفاقية تصريح العمل بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّعت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الخارجية وهولندا، اليوم /الثلاثاء/، إعلان نوايا حول مشروع اتفاقية تصريح العمل بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن إعلان نوايا مشروع الاتفاقية وقّعها وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ومن الجانب الهولندي وزير الشؤون الخارجية كاسبر فيلد كامب.



وأشارت إلى أن هذه الوثيقة تمثّل إعلان نوايا بين حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزير الخارجية وحكومة هولندا ممثلة بوزير الشؤون الخارجية؛ لتعزيز المفاوضات المستمرة بشأن اتفاقية بين البلدين حول تصريح العمل لأزواج الموظفين الرسميين في الدولة المستقبلة "اتفاقية تصريح العمل"، مع الأخذ في عين الاعتبار العلاقات المتميزة بين الموقعين ورغبتهما المشتركة في تعزيز وتطوير التعاون بينهما.