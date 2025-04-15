شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث "إيجاد" للسودان يطالب بوقف التصعيد العسكري والجلوس على طاولة المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

جدد، لورنس كورباندى، مبعوث منظمة "إيجاد" الخاص للسودان، "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية"، الدعوة من أجل وضع حد نهائي للحرب في السودان، عبر الجلوس على طاولة المفاوضات، مطالبا بوقف التصعيد العسكرى، وإيقاف نزيف الدم في السودان.

وقال كورباندى، :"تدخل الحرب في السّودان عامها الثالث؛ وفي وقت أفرزت فيه حرب العاميين الماضيين آلاف القتلى وملايين النازحين داخلياً واللاجئين في الخارج، بجانب تدمير شبه كامل للبنى التحتية من الكباري ومحطات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى تدمير البيئة وتوقف النمو الاقتصادي في السودان".

وتابع :"إزاء هذه النتائج الوخيمة والكارثية على الشعب السوداني فقد آن الأوان أن تتحلى الأطراف بصوت الحكمة والسلام وأن تتحمل مسئولياتها الأخلاقية تجاه المواطن السوداني خصوصاً والسودان عموماً".

وأضاف :"إن هذه الحرب ستنتهي على طاولة المفاوضات وعبر حل سياسي متفق ومتفاوض عليه بين الأطراف المسلحة والقوى المدنية والسياسية وجميع الفاعليين السودانيين من أجل وضع حد نهائي للحروب في السودان وبناء الدولة السودانية التي يريدها السودانيين".

وجدد كورباندى، دعوته مرة أخرى لكل القوى المتصارعة بوقف التصعيد فوراً ودون أي شروط مسبقة، وجعل الحوار وسيلة والتوافق عنواناً بينها من أجل ايقاف نزيف الدم السوداني والتوجه لبناء الدولة واستعادة مكانتها على الخارطة العالمية.

واختتم حديثه :"تؤكد الايجاد أن موقفها الثابت والدائم سيظل على الدوام الدعوة للسلام والاستقرار عبر التفاوض وفي ذلك تؤكد الايجاد التزامها بتقديم كافة التسهيلات وتهيئة المناخ من أجل ايقاف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية وجمع كل الأطراف في العملية السياسية المفضية إلى إنهاء الحرب".