شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد أهمية ممارسة الضغوط القصوى على ميليشيا الحوثي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، أهمية ممارسة الضغوط القصوى على ميليشيا الحوثي.



جاء ذلك خلال استقباله، اليوم /الثلاثاء/، لوفد البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ديفيد ماكاليستر، حيث استعرض المستجدات اليمنية، وفي المقدمة الإجراءات الدولية المطلوبة للتعاطي مع استمرار تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية للأمن والسلم الدوليين.



وأشاد العليمي، بالتزام الاتحاد الأوروبي القوي في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وتخفيف معاناته الإنسانية من خلال تدخلاته الإنسانية والإنمائية المقدرة في مختلف المجالات.

وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رؤية المجلس والحكومة للعمل المثمر مع المجتمع الدولي لإنهاء التهديدات الإرهابية، بدءًا بإعادة تعريف ميليشيا الحوثي كتهديد دائم للأمن الإقليمي والعالمي، مؤكدا حرص المجلس والحكومة على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع المجتمع الدولي على كافة المحاور من اجل خلق معادلة ردع مشتركة ضد السلوك الإرهابي الحوثي، وإجباره على التسليم بإرادة الشعب اليمني، والشرعية الدولية سلمًا أو حربًا.



وجدد العليمي التأكيد على أن إنهاء التهديد الإرهابي الحوثي لن يتم إلا في حال تعرضه لهزيمة استراتيجية تجرده من موارد قوته، وهو ما يتطلب الاستثمار في اللحظة الراهنة وحشد كافة الموارد لدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها الكاملة على ترابها الوطني.