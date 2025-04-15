شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء السودان: 154 معتقلا لدى الدعم السريع فى ظروف سيئة بينهم 31 امرأة وطفلا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شبكة أطباء السودان، أن قوة من ميليشيا الدعم السريع تعتقل 154 شخصا بينهم 31 امرأة وطفل فى ظروف بالغة السوء بمنطقة الصالحة جنوب أمدرمان.

وقال أحد الناجين، إن معظم المحتجزين تم اعتقالهم من عدد من المناطق بأم درمان.

واعتبر أطباء السودان، أن عملية الاعتقال والاحتجاز القسرى ضد المدنيين العزل والأطفال وتقييد الحريات هو انتهاك ظلت تمارسه الدعم السريع ضد المدنيين الذين يقطنون فى مواقع سيطرتهم باتهامات غير حقيقية لإرغام أسرهم على دفع جزية مقابل إطلاق سراحهم أو إرغام أسرهم على الخروج من منازلهم والنزوح لمواقع سيطرة الجيش لتحويل المناطق المدنية لمواقع عسكرية، وفقا لبيان صادر عن الشبكة.

وأدانت شبكة أطباء السودان، عمليات الاعتقال القسرى والتهجير التى تمارسها الدعم السريع ضد المدنيين العزل واستخدام السجون والمعتقلات كمواقع لإرهاب المدنيين وقتلهم كما فعلت مع الالاف من المحتجزين بالخرطوم والجزيرة وغيرها من المواقع التى كانت تسيطر عليها، وطالبت بإطلاق سراحهم فورا وتحمل قيادة الدعم السريع المسئولية الكاملة عن حياتهم.