شكرا لقرائتكم خبر عن قطر وفرنسا تبحثان علاقات التعاون وآخر التطورات في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، اليوم الثلاثاء في الدوحة، مع مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في لبنان.



وجدد "الخليفي" - خلال الاجتماع وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) - موقف دولة قطر الثابت في دعم الجمهورية اللبنانية وشعبها، مؤكدًا استمرارها في مساندة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.