شكرا لقرائتكم خبر عن الهباش: محمود عباس اقترح منصب "نائب الرئيس" منذ 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس طرح فكرة إنشاء منصب نائب الرئيس منذ نحو 20 عاما، مشيرا إلى أنه لا يوجد بعد أي اسم مطروح حاليا لتولي المنصب.

وقال الهباش في تصريحات صحفية، "نحن أمام موقع جديد يتم استحداثه وهو منصب نائب الرئيس".

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن اختيار نائب الرئيس سيتم وفق الآليات المعتمدة داخل منظمة التحرير الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن خلال القمة العربية في القاهرة عن سلسلة من الإصلاحات الجوهرية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية.

وتضمنت هذه الإصلاحات إصدار عفو عام عن المفصولين من فتح، واستحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عند توفر الظروف الملائمة.