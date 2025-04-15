شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم أكثر من 522 مليون يورو لمعالجة الأزمة فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

تعهدت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بتقديم 522 مليون يورو على مدار عام 2025 للمساعدة في معالجة الوضع الإنساني الصعب في السودان، وذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى بشأن السودان استضافته المفوضية اليوم الثلاثاء في لندن بالتعاون مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأفريقي .

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي، أن هذا التخصيص يأتي بعد عامين من النزاع المسلح الذي أثر بشدة على سكان المنطقة، ومن إجمالي أموال الاتحاد الأوروبي، تعهدت المفوضية بتقديم 282 مليون يورو في حين تعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتقديم التمويل المتبقي من بينهم النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا ومالطا وبولندا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

وبحسب البيان، ستوفر مساعدات الاتحاد الأوروبي الرعاية الصحية والغذائية العاجلة والمياه والصرف الصحي والمأوى والحماية والتعليم للأسر الأكثر ضعفًا خاصة النازحين داخليًا وأسر اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وأضاف البيان في ختامه أن مؤتمر لندن جاء في أعقاب زيارة المفوضة المسئولة عن التأهب وإدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي إلى تشاد، حيث شهدت الأثر المدمر لهذا الصراع على اللاجئين والنساء والأطفال.

ويهدف المؤتمر إلى زيادة الاهتمام الدولي بالمأساة الإنسانية المستمرة في السودان وتوفير منصة لمعالجة العواقب الإنسانية المدمرة، بما في ذلك اتخاذ خطوات عملية لتحسين وصول المساعدات الإنسانية.

