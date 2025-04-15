شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان على غزة إلى 51 ألف شهيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 51 ألف شهيد و116.343 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 17 شهيدًا و69 إصابةً إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.كما أشارت إلى افتقار المستشفيات للأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة أن أزمة نقص الأدوية يعيق عمل الطواقم الطبية لإتمام التدخلات الطارئة للجرحى.