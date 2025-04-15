شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني في قصف على مستشفى الكويت جنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استشهد أحد موظفي مستشفى الكويت بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على ساحة المستشفى، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى ثمانية شهداء.وفي السياق ذاته، أصيب شاب فلسطيني برصاص مسيّرة إسرائيلية غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع.