مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى".. والاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا بالضفة

الدمام - شريف احمد - اقتحم مئات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، على شكل مجموعات، وأدَّوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى، فيما احتجزت عددًا منهم.وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيًا اليوم، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات واعتداءات على منازل وممتلكات الفلسطينيين.