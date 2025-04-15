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مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى".. والاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا بالضفة

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

  • مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى".. والاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا بالضفة 1/2
  • مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى".. والاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا بالضفة 2/2

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الدمام - شريف احمد - اقتحم مئات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، على شكل مجموعات، وأدَّوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى، فيما احتجزت عددًا منهم.
وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيًا اليوم، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات واعتداءات على منازل وممتلكات الفلسطينيين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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