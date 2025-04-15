شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تفوز بعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

فازت الجزائر، اليوم الثلاثاء، بعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لمدة ثلاث سنوات في الانتخابات التي جرت بالعاصمة الاثيوبية، أديس أبابا، في إطار انعقاد الدورة غير العادية ال24 للمجلس التنفيذي للهيئة القارية.

وحسمت الجزائر، نتائج التصويت لصالحها بعدما حظيت بثقة 34 بلدا إفريقيا خلال الدور الثالث من الانتخابات مقابل حصول ليبيا على 15 صوتا.

وأشارت الوكالة الجزائرية إلى أن فوز الجزائر يعد اعترافا بدورها ومكانتها تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، في ترقية السلم واستتباب الأمن في القارة الأفريقية.

جدير بالذكر أن الدبلوماسية الجزائرية سلمة مليكة حدادي كانت قد انتخبت نائبا لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، منتصف شهر فبراير الماضي، بأغلبية 33 صوتا.

