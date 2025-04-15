شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. قرار حظر التجول فى مدينة الفاشر بشمال دارفور يدخل حيز التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

قررت ولاية شمال دارفور فى السودان، فرض حظر تجوال فى مدينة الفاشر، عاصمة الولاية، من الساعة السابعة مساء، وحتى الخامسة صباحا، على أن يبدأ تطبيق القرار اليوم الثلاثاء.

إذ أصدرت لجنة أمن ولاية شمال دارفور في اجتماعها رقم "7" لسنة 2025م، برئاسة والي شمال دارفور المكلف، الحافظ بخيت محمد رئيس لجنة أمن الولاية، قرارا قضي بموجبه حظر التجوال داخل مدينة الفاشر من الساعة السابعة مساءاً، وحتى الخامسة صباحاً اعتباراً من اليوم الثلاثاء، الموافق 14 إبريل 2025، واستثنى القرار، عيادات الأطباء، والمعامل، والصيدليات، والحالات الطارئة.

ووجهت لجنة أمن الولاية الجميع بضرورة الالتزام الصارم بالقرار، وفقا لوكالة أنباء سونا.