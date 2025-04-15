شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: شهيد و3 إصابات جراء غارة إسرائيلية على سيارة فى بلدة عيترون والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح من بينهم طفل، أثر غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلى بمسيرة على سيارة فى بلدة عيترون جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، اليوم الثلاثاء ،أن مسيرة اسرائيلية نفذت عدوانا جويا ظهر اليوم حيث شنت غارة مستهدفة سيارة على مفترق سمخيا في بلدة عيترون فى قضاء بنت جبيل ب3 صواريخ موجهة.مشيرة إلى القوات الإسرائيلية تقوم باطلاق النار من الأسلحة الرشاشة ترهيبا باتجاه ميس الجبل.